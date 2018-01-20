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20 января 2018
15:42  20 января 2018 0

ФСБ: россиянам на заправках не долили бензин на сотни миллионов рублей

Открытая лицензия на 30.07.2015. АЗС Газпром, бензин, заправка, азс
Россияне лишались оплаченного топлива из-за вредоносной программыФото: media.gazprom-neft.ru

ФСБ раскрыла схему обмана автовладельцев, которая применялась на множестве заправок крупных нефтяных компаний. С помощью специальной вредоносной программы предприниматели не доливали клиентам до 7 процентов от объема оплаченного топлива.

По данным агентства «Росбалт», создателем вируса является ставропольский хакер Денис Заев. Разработанная им программа позволяла автозаправкам незаметно сливать топливо, оплаченное клиентами, в специальный резервуар, а позже отправлять бензин на перепродажу. Ущерб от действий вредоносной программы оценивается Федеральной службой безопасности в сотни миллионов рублей.

«Гигантская афера охватила почти весь юг России, „вирусы“ были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа и т. д. Была выстроена целая сеть по хищению топлива у рядовых граждан — владельцы АЗС никого финансового убытка не несли», — рассказал источник «Росбалта».

Ставропольский хакер взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и 273 УК (создание и использование вредоносных программ).

Махинации на АЗС воспринимаются особенно болезненно на фоне роста цен на горючее. Ранее «Русская планета» сообщала об изменении цен на некоторые виды топлива. В наступившем году акцизы на бензин пятого класса и дизельное топливо стали на 50 копеек дороже — соответствующие поправки внесены в налоговое законодательство.

Сергей Макеев
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