В ЦИК передали вторую часть списка доверенных лиц Путина

18:05 20 января 2018 0

Центризбирком изучит список доверенных лиц президента в понедельник, 22 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Избирательный штаб Владимира Путина передал в Центризбирком второй список доверенных лиц своего кандидата в президенты. Об этом в субботу, 20 января, сообщил сопредседатель штаба, глава детского онкоцентра им. Рогачева Александр Румянцев.

По словам Румянцева, в списке значатся 159 человек. В понедельник на заседании Центризбиркома документ будет рассмотрен и позже опубликован на сайте комиссии. Сопредседатель штаба Путина не стал раскрывать конкретных имен доверенных лиц до момента их утверждения в ЦИК, сообщает «Интерфакс».

Ранее Румянцев рассказал, что в конечный список доверенных лиц действующего президента войдут порядка 400 человек из разных слоев общества. Ожидается, что в документе окажутся не только представители сфер образования, науки и культуры, но также простые рабочие и домохозяйки.