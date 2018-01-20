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21 января 2018
20 января 2018
18:05  20 января 2018 0

В ЦИК передали вторую часть списка доверенных лиц Путина

Сбор подписей за Путина. Челябинск, путин 2018
Центризбирком изучит список доверенных лиц президента в понедельник, 22 январяФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Избирательный штаб Владимира Путина передал в Центризбирком второй список доверенных лиц своего кандидата в президенты. Об этом в субботу, 20 января, сообщил сопредседатель штаба, глава детского онкоцентра им. Рогачева Александр Румянцев.

По словам Румянцева, в списке значатся 159 человек. В понедельник на заседании Центризбиркома документ будет рассмотрен и позже опубликован на сайте комиссии. Сопредседатель штаба Путина не стал раскрывать конкретных имен доверенных лиц до момента их утверждения в ЦИК, сообщает «Интерфакс».

Ранее Румянцев рассказал, что в конечный список доверенных лиц действующего президента войдут порядка 400 человек из разных слоев общества. Ожидается, что в документе окажутся не только представители сфер образования, науки и культуры, но также простые рабочие и домохозяйки.

Сергей Макеев
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