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21 января 2018
20 января 2018
19:42  20 января 2018 1

Двойка стала поводом для атаки на школу в Бурятии

Открытая лицензия на 04.08.2015. Топор., топор, убийство, криминал
Для нападения школьник использовал топорФото: John Neeman/Flickr
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Поводом для нападения на школу в Улан-Удэ, произошедшего 19 января, могло стать недовольство оценкой. Такого мнения придерживается учитель русского языка и литературы Ирина Раменская. Ее слова приводит пресс-секретарь Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова на своей Facebook-странице.

«Никогда… не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный с виду мальчик. Да исправил бы он эту двойку!» — поделился педагог. При этом учительница отметила, что так до конца не может понять, почему их ученик совершил нападение на школу.

Ранее «URA.RU» писало, что 19 января учащийся девятого класса школы № 5 в Улан-Удэ пришел на учебу с топором и ножом. Юноша напал на семиклассников и одного из преподавателей. После этого подросток поджег помещение школы. В результате происшествия семь человек получили ранения, в том числе сам нападавший.

ЧП произошло вскоре после поножовщины в пермской школе, которую также организовали ученики. В результате ранения получили 14 учащихся и преподаватель.

Олег Теплоухов
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