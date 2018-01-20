Поводом для нападения на школу в Улан-Удэ, произошедшего 19 января, могло стать недовольство оценкой. Такого мнения придерживается учитель русского языка и литературы Ирина Раменская. Ее слова приводит пресс-секретарь Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова на своей Facebook-странице.
«Никогда… не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный с виду мальчик. Да исправил бы он эту двойку!» — поделился педагог. При этом учительница отметила, что так до конца не может понять, почему их ученик совершил нападение на школу.
Ранее «URA.RU» писало, что 19 января учащийся девятого класса школы № 5 в Улан-Удэ пришел на учебу с топором и ножом. Юноша напал на семиклассников и одного из преподавателей. После этого подросток поджег помещение школы. В результате происшествия семь человек получили ранения, в том числе сам нападавший.
ЧП произошло вскоре после поножовщины в пермской школе, которую также организовали ученики. В результате ранения получили 14 учащихся и преподаватель.