Премьер-министр Турции объявил о начале операции в Сирии

Наземная операция Турции в сирийском городе Африн может начаться в воскресенье в рамках военной операции «Оливковая ветвь». Об этом пишет Nation News со ссылкой на заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.
МИД Сирии осудил действия Турции в Африне. С точки зрения министерства, агрессия Турции в этом регионе — это посягательство на суверенитет Сирийской арабской республики (САР).
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении ликвидировать так называемые силы безопасности границы, которые стягиваются на север Сирии по инициативе США, пишет RT. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал попытку Вашингтона создать в САР новое вооружённое формирование численностью до 30 тыс. человек. Он заявил, что такого рода действия США демонстрируют их незаинтересованность в сохранении территориальной целостности Сирии.