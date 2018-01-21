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21 января 2018
07:59  21 января 2018 0

Премьер-министр Турции объявил о начале операции в Сирии

США, комета,метеор,сирия, Сирия, карта сирия
Наземная операция Турции в сирийском городе Африн может начаться в воскресеньеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Наземная операция Турции в сирийском городе Африн может начаться в воскресенье в рамках военной операции «Оливковая ветвь». Об этом пишет Nation News со ссылкой на заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

МИД Сирии осудил действия Турции в Африне. С точки зрения министерства, агрессия Турции в этом регионе — это посягательство на суверенитет Сирийской арабской республики (САР).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении ликвидировать так называемые силы безопасности границы, которые стягиваются на север Сирии по инициативе США, пишет RT. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал попытку Вашингтона создать в САР новое вооружённое формирование численностью до 30 тыс. человек. Он заявил, что такого рода действия США демонстрируют их незаинтересованность в сохранении территориальной целостности Сирии.

Виктор Жуков
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