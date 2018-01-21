До сих пор находится в коме одна из семи учениц школы в Бурятии, на которую напал с топором подросток. Как сообщила пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова, семиклассница по-прежнему остается в крайне тяжелом состоянии.
«Состояние девочки, доставленной с ЧП в Сосновом Бору, находившейся в коме в отделении детской анестезиологии и реанимации БСМП, остается крайне тяжелым. Пациентке оказываются все меры интенсивной терапии», — написала Дора Хамаганова на своей странице в Facebook. Она отметила, что питерскими и бурятскими нейрохирургами разработана подробная тактика лечения девочки, применяются самые современные методы детской нейрохирургии. За ребенком ведут постоянный мониторинг.
Ранее она сообщила, что девочке удалось спасти кисть руки. Работу бурятских хирургов высоко оценили питерские коллеги. «Сумели сохранить пальчики, висевшие на кожных лоскутках. Операция шла 6 часов. Есть надежда, что пальцы у девочки срастутся нормально», — передала Хамаганова слова Сергей Голяна, микрохирурга из Санкт-Петербурга НИДОИ им. Г.И.Турнера.
По словам представителя больницы, состояние других детей и учительницы опасений пока не вызывает, угроз для жизни нет. «Медицинская помощь в полном объеме оказывается всем пострадавшим», — написала Хамаганова.
Утром 19 января в школу с топором и ножом пришел учащийся девятого класса школы № 5 в Улан-Удэ. Юноша напал на семиклассников и одного из преподавателей. После этого подросток поджег помещение школы. Поводом для нападения юноши на учеников, как считают педагоги, могло стать недовольство оценкой.
Нападение на бурятских школьников произошло спустя несколько дней после ЧП в пермской школе, где двое подростов с ножом напали на учеников четвертого класса и серьезно ранили их учителя, которая пыталась закрыть детей собой. После молодые люди пытались инсценировать убийство друг друга. В результате ЧП ранения получили 14 учащихся и преподаватель.