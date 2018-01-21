На Челябинскую область надвигаются аномальные холода. Как сообщили «URA.RU» в Управлении федеральных дорог «Южный Урал», с 22 по 24 января в регионе температура воздуха может опуститься до минус 41 градуса.
«21-26 января 2018 г. по области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7 градусов и более, — предупреждают дорожники. — 22—24 января местами по области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха -36, -41 градус мороза». Дорожники призывают отказаться от дальних поездок.
О сильных морозах сообщается и на сайте областного МЧС. Спасатели предупреждают, что в понедельник, 22 января, в регионе температура воздуха опуститься «на семь градусов и более ниже климатической нормы». «Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха минус 22-27°, при прояснении до минус 32°», — приводят в МЧС прогноз метеорологов.
Ранее кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев пояснил «URA.RU», почему российские зимы становятся еще более холодными и как будет меняться климат на Урале.