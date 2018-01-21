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Главные новости Челябинской области
14:48  21 января 2018 0

Челябинцев просят отказаться от поездок за город. В регионе аномально холодная погода

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К Южному Уралу подступают сильные морозыФото: depositphotos.com © URA.RU
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Урал и Сибирь во власти морозов
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На Челябинскую область надвигаются аномальные холода. Как сообщили «URA.RU» в Управлении федеральных дорог «Южный Урал», с 22 по 24 января в регионе температура воздуха может опуститься до минус 41 градуса.

«21-26 января 2018 г. по области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7 градусов и более, — предупреждают дорожники. — 22—24 января местами по области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха -36, -41 градус мороза». Дорожники призывают отказаться от дальних поездок.

О сильных морозах сообщается и на сайте областного МЧС. Спасатели предупреждают, что в понедельник, 22 января, в регионе температура воздуха опуститься «на семь градусов и более ниже климатической нормы». «Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха минус 22-27°, при прояснении до минус 32°», — приводят в МЧС прогноз метеорологов.

Ранее кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев пояснил «URA.RU», почему российские зимы становятся еще более холодными и как будет меняться климат на Урале.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
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