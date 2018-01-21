Песков признался, зачем носит красные штаны

Пресс-секретарь смело одевается «в пику серым будням»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему носит штаны красного цвета. О знаменитой детали своего гардероба он рассказал в интервью телеканалу «Россия».
На вопрос журналиста, откуда у него взялась тяга к ярким цветам в одежде, Песков ответил: «Это в пику серым будням». Примечательно, что в момент интервью пресс-секретарь главы РФ был в ярком шарфе.
Красные штаны Пескова стали знамениты на всю страну в конце 2016 года, когда супруга представителя Кремля Татьяна Навка опубликовала в соцсети фотографию, на которой Песков сидит на автомойке в красных штанах и уггах. Позже фигуристка разместила еще несколько снимков, где ее супруг гуляет в красных штанах.