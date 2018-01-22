Пермских чиновников обвинили в невыплате премий учителям

Жители Прикамья утверждают, что перед Новым годом чиновники лишили учителей значительной части зарплаты и загнали педагогов в долги. Однако власти настаивают, что все выплаты были произведены вовремя.
В редакцию «URA.RU» поступило письмо от жителей Горнозаводского района с информацией, что по итогам 2017 года местные учителя лишились стимулирующих доплат за ноябрь и декабрь. Причина — якобы управление образования Горнозаводского района позаимствовало средства и направило их в малокомплектные школы.
«В Новый год большинство зашли с огромными долгами — из-за невозможности заплатить за ЖКХ. Соответственно, эти средства им не вернулись. Директорам и завучам школ под страхом увольнения запретили сообщать о случившемся в СМИ», — пишут авторы.
К письму приложен расчетный листок якобы одного из педагогов (учреждение, в котором он работает, не указано): при 21 смене с нагрузкой по пять уроков в день зарплата за декабрь составила 15 тысяч рублей (до вычета налогов).
В министерстве образования Пермского края «URA.RU» однозначно ответили, что информация об отсутствии стимулирующих выплат не соответствует действительности. В декабре четыре школы Горнозаводского района получили дополнительное финансирование в сумме 920,6 тысяч рублей. Эти средства направлены на выплаты стимулирующего характера. Малокомплектные организации получили средства по дополнительному финансированию.
Начальник управления образования администрации Горнозаводского района Ирина Панькова также говорит, что выплаты были произведены полностью во всех образовательных учреждениях. «Мы пообщались с директорами и даже не представляем, кто мог обратиться по данному вопросу. Но, возможно, кто-то лично не получил выплаты, ведь они производятся на основании определенных показателей», — добавила собеседница.
«URA.RU» направило авторам письма просьбу разъяснить детали возникшей проблемы.