16:14 22 января 2018 0

В своих неудачах Новиков обвинил следователя Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

По словам худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова, его скандальный проект — коттеджный поселок «Бухта Квинс» — завершен. Дома построены, но люди все равно не получат своих квартир. Шансонье заявил, что не может выдать людям документы на жилье из-за Следственного комитета, так как произведен арест земли. Так же Новиков винит в своих проблемах активиста пайщиков Зилю Булатову, которая организовала людей и под страхом тюрьмы вынудила Новикова достроить дома.

«Дома „Бухты Квинс“ полностью достроены! Получить свои квартиры пайщикам мешает незаконный арест на землю, наложенный следователем Окатьевым Д., и противоправные действия со стороны председателя Булатовой», — написал Новиков на своей странице в Facebook.

На заявление Новикова уже отреагировал представитель Следственного комитета. «Это ложь! Согласно градостроительного кодекса РФ арест земли не влияет на ситуацию. Дома ввести в эксплуатацию можно, для этого у Новикова есть все необходимые документы на руках, в том числе договор аренды земельного участка», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Новиков попал под следствие и ему было предъявлено обвинение по статье «мошенничество». Певец обвиняется в хищении средств пайщиков.