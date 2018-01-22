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Главные новости Тюменской области
17:37  22 января 2018 1

Тюмень лидирует в голосовании «Орла и решки». Уральцы будут искать бутылки с долларами

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., рука, доллары, деньги, горсть
Бутылки с деньгами — фирменная «фишка» ведушихФото: Pixabay

Российский развлекательный канал «Пятница» решил сменить место съемок популярной передачи «Орел и решка» и показать зрителям канала достопримечательности российских городов с населением более ста тысяч человек. На первое место в народном голосовании вышла Тюмень.

За нее отдали голоса 14392 человека. Всего на 400 голосов от Тюмени отстает Альметьевск. На третьем месте Норильск, который набрал 13887 голосов. Пока создатели программы не раскрыли секрет, как будут проходить съемки — только в победившем городе или сразу в нескольких, занявших верхние строчки рейтинга.

Отметим, четвертое место занимает Абакан, отставая от лидеров более чем на 5000 голосов. После того как будут подведены итоги голосования, у тюменцев может появиться шанс найти бутылку с сотней долларов, которые ведущие программы прячут в тайных городских уголках при съемках каждой передачи.

Наталья Двизова
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