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23 января 2018
22 января 2018
17:40  22 января 2018 14

Психолог из Екатеринбурга дал заключение на подростков, устроивших резню в школах Перми и Бурятии

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
«Рычагов воздействия на них нет», — отмечает специалистФото: depositphotos.com © URA.RU
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Кровавая поножовщина в пермской школе
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16-летний подросток, устроивший поножовщину в школе №127 в Перми, обладает признаками психопатии. Об этом «URA.RU» сообщил психотерапевт, специализирующийся в области профайлинга (разоблачения лжи) — преподаватель Уральского государственного педагогического университета, ректор Института психологии управления и президент Международной ассоциации профайлеров Дмитрий Рассохин.

«Парень, который все это устроил, — явный психопат, — говорит профайлер. — То видео, на котором он употребляет нечто, наглядно демонстрирует все эти признаки: выражение лица, несоответствие неврологических реакций и эмоциональных проявлений тому, что происходит». По словам психотерапевта, все это даже нельзя списать на последствия употребления наркотиков, поскольку действия происходят «до».

«Рассогласованность реакций», по словам специалиста, говорит о психической неадекватности парня. Второй антигерой истории — друг устроителя «резни» — личность, зависимая от первого, от лидера. «Он попал полностью под его влияние, и деваться ему некуда было, кроме как участвовать во всем этом», — отметил Дмитрий.

Международный научно-практический форум в УрГПУ и интервью с Дмитрием Рассохиным. Екатеринбург, рассохин дмитрий
Психотерапевт Рассохин видит подростков-психопатов насквозь
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Личности тех, кто устроил нападение с топором на школу в Улан-Удэ (где, напомним, арестованы трое подростков — сам нападавший и его сообщники, знавшие о том, что в школе «будет мясо»), также вполне понятны для психотерапевта. «Один — явный социопат, это хорошо видно по нему, второй — нарцисс», — говорит Рассохин.

По словам специалиста, психические отклонения школьников вполне могли бы быть выявлены при психологическом тестировании, но такие исследования проблемных детей в школах, как правило, не проводятся (хотя «хорошему специалисту даже по внешним признакам все видно», — уточняет профайлер). Проблема в том, что педагоги и руководство школы не считают нужным заниматься проблемными детьми и вообще замечать, что происходит в школах.

«Были предупреждения о том, что они (подростки) хотят совершить что-то подобное! — заявил Рассохин. — Это серьезное упущение администрации школы. А также родителей других учеников, которые либо не имеют информации о том, что происходит в школе, либо не занимаются своими детьми».

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Но главная проблема, по мнению специалиста, то, что, даже при выявлении психопатов в классе или школе педагоги и родители учащихся ничего не могут с этим сделать. «Такие подростки знают, что до 14 лет они не несут никакой ответственности и могут делать что угодно, — говорит психолог. — Даже если он что-то сделал, убрать его из школы невозможно. Постановка на учет ничего не дает — я сам лично с этим сталкивался. Но подростки-психопаты реально опасны и могут за собой повести (как это и случилось в Перми и Бурятии). Механизма влияния на них нет. Это проблема не какого-то региона, а системы в целом».

В августе 2017 психотерапевт и профайлер Дмитрий Рассохин сумел расшифровать послание психа-одиночки Гаджиева, устроившего нападение на посетителей торгового центра в Сургуте — тогда разоблачитель лжи вскрыл, кто скрывался под маской «адепта ИГИЛ» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Ранее «URA.RU» рассказывало о том, как Рассохину удалось спасти от группы смерти пятерых уральских подростков.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
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