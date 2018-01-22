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Главные новости Тюменской области
17:58  22 января 2018 18

В Тюмени расформирован спецбатальон ГИБДД. «Отправили на вольные хлеба»

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаи, дпс, полиция, сотрудники гибдд
Спецбатальон ГИБДД в Тюменской области расформирован в середине январяФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени ликвидирован спецбатальон ГИБДД. Как сообщил источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, спецбатальон был расформирован 16 января в рамках сокращения штатной численности сотрудников ГИБДД, указ о котором президент подписал 31 декабря.

«Спецбат в Тюмени расформировали 16 января, с этого числа его уже нет, — рассказал источник. — Их было 120 человек. В итоге 100 человек вообще на вольные хлеба отправили, а для 20 нашли какие-то другие должности».

Собеседник издания подчеркнул, что тюменским полицейским Москва запретила комментировать информацию о сокращении согласно указу президента штатной численности сотрудников ГИБДД. Между тем ранее в СМИ начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Тобольский» Александр Лукьянов заявил, что в Тобольске будет сокращено семь сотрудников Госавтоинспекции, а в целом по области сокращения коснутся 142 человек. Другой источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что «Лукьянов не имел права давать эту информацию». Что касается расформирования спецбатальона, то

«все функции спецбата теперь будет выполнять полк ДПС ГИБДД», — пояснил он.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что организационно-штатные мероприятия в подразделениях ГИБДД в первую очередь коснулись неукомплектованных должностей. «Профессиональное ядро будет максимально сохранено, по пожеланиям сотрудников им предлагается работа в подразделениях ГИБДД по охране общественного порядка, участковыми уполномоченными полиции, где их опыт будет применен и реализован», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в отношении одного из сотрудников ГИБДД было возбуждено уголовное дело по статье «мелкое взяточничество». По информации источника агентства, речь якобы шла о целой системе взяток, которые поступали в некий «полицейский общак» спецбатальона ГИБДД. Деньги водители будто бы скидывали на одну банковскую карту, с которой впоследствии их якобы снимали и распределяли между собой сотрудники спецбатальона.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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