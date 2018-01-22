Жириновский потребовал оштрафовать Грудинина за незаконную агитацию

21:32 22 января 2018 5

Лидер ЛДПР недоволен своим соперником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты РФ от КПРФ оказался в шаге от отмены его регистрации на выборах. Павла Грудинина поймали на грубом нарушении законодательства: распространении агитации без выходных данных. Его соперник по кампании Владимир Жириновский уже потребовал максимально сурового наказания для конкурента.

Решение о признании незаконной агитацию Павла Грудинина приняла сегодня избирательная комиссия Новосибирской области. Ранее в регионе был обнаружен огромный тираж бюллетеня ЦК КПРФ с материалами в поддержку кандидата, сообщает ТАСС. При этом в материалах отсутствовали выходные данные, кроме того они не были оплачены из избирательного фонда кандидата. В настоящее время весь тираж арестован.

Стоит отметить, что технология печати агитационных материалов активно использовалась на выборах в России в лихие 90-е, когда контроль за соблюдением законодательства велся слабо. К концу нулевых подобный способ ухода ответственности за публикации повсеместно был признан не только незаконным, но и неэтичным.

Примечательно, что в КПРФ признают сам факт производства компартией данного бюллетеня. «Это информационный бюллетень, задача которого информировать граждан о том, что партия выдвинула на выборы Грудинина. Это не агитационный материал, в нем не содержится призывов голосовать и так далее», — заявил ТАСС секретарь новосибирского областного комитета КПРФ по агитации и пропаганде Иван Конобеев.

Тем временем первым на решение избиркома отреагировал Владимир Жириновский. «Нужно брать штрафы до 300 тысяч рублей. Но этого мало. Нужно предупредить кандидата от КПРФ Грудинина, что подобные нарушения могут привести к отмене регистрации на выборах президента», — заявил кандидат в президенты от ЛДПР.