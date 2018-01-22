Путин изменил ответ военных на благодарность командира

22:18 22 января 2018 1

Президент сократил ответ для военнослужащих в строю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин Путин изменил форму ответа военных на благодарность командира. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На слова командира или начальника «Благодарю за службу» стоящие в строю военные теперь будут отвечать: «Служим России» вместо «Служим Российской Федерации», по аналогии с военным в единственном числе, уточняет «Газета.ру». Соответствующий указ, вносящий изменения в устав Вооруженных сил РФ, подписал Путин, пишут Nation News.

Отметим, 18 января Путин посетил Кировский музей-заповедник, где осмотрел трехмерную панораму, созданную к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Ранее власти Украины предложили президенту России вернуть Киеву Крым вместе с военной техникой.