ЦРУ не увидело следов сговора Трампа с Москвой

02:40 23 января 2018 0

Политические противники Трампа до сих пор считают, что занять пост президента ему помогли таинственные «русские хакеры» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео рассказал, что не видел никаких доказательств того, что между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа могла существовать связь. По словам Помпео, сейчас предпринимаются меры, чтобы не допустить иностранного влияния на выборы в США.

«Это главная цель. Не только ЦРУ, но и вся нынешняя администрация, правительство предпринимают все усилия для того, чтобы предотвратить это в 2018, 2020, 2030 годах, а также в дальнейшем», — заявил директор ЦРУ в эфире канала CBS.

Между тем стоит отметить, что именно Майк Помпео ранее заявлял о том, будто Россия и ряд других государств намерены вмешаться в выборы в конгресс США 2018 года, сообщает RT. В посольстве России в США заявили, что слушания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США уже подтвердили: никаких доказательств российского вмешательства в американские президентские выборы на государственном уровне не существует.