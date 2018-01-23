В Кургане водитель такси выбил глаз пьяному пассажиру, который дебоширил во время поездки. Как стало известно «URA.RU», мировой суд постановил виновнику выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей.
Инцидент произошел в январе 2017 года. Во время поездки нетрезвый пострадавший решил, что его везут «не туда» и дернул «ручник». В итоге автомобиль развернуло, водитель посчитал это нападением и несколько раз наотмашь ударил дебошира по лицу. Завязалась потасовка, по итогам которой таксист вызвал полицию.
Полученные пассажиром, 1963 года рождения, в ходе конфликта травмы привели к оперативному удалению глазного яблока. Суд расценил, что водитель превысил пределы самообороны. Кроме штрафа, ему назначено наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы.
Инциденты между таксистами и пассажирами случаются регулярно. На прошлой неделе в Москве, сообщил сайт VSE42.Ru, таксист расстрелял двух пассажиров из травматического пистолета. Поводом стало то, что одного из пьяных клиентов стошнило в салоне автомобиля.