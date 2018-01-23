{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Курганской области
10:22  23 января 2018 5

В Кургане водитель такси выбил глаз пьяному пассажиру

Клипарт., заказ такси
Поездка закончилась тяжелой травмойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане водитель такси выбил глаз пьяному пассажиру, который дебоширил во время поездки. Как стало известно «URA.RU», мировой суд постановил виновнику выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей.

Инцидент произошел в январе 2017 года. Во время поездки нетрезвый пострадавший решил, что его везут «не туда» и дернул «ручник». В итоге автомобиль развернуло, водитель посчитал это нападением и несколько раз наотмашь ударил дебошира по лицу. Завязалась потасовка, по итогам которой таксист вызвал полицию.

Полученные пассажиром, 1963 года рождения, в ходе конфликта травмы привели к оперативному удалению глазного яблока. Суд расценил, что водитель превысил пределы самообороны. Кроме штрафа, ему назначено наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы.

Инциденты между таксистами и пассажирами случаются регулярно. На прошлой неделе в Москве, сообщил сайт VSE42.Ru, таксист расстрелял двух пассажиров из травматического пистолета. Поводом стало то, что одного из пьяных клиентов стошнило в салоне автомобиля.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров