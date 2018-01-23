11:41 23 января 2018 15

Юрий Гальцев (в центре) с сыном Михаилом (слева) и курганским митрополитом Иосифом Фото: снимок Дениса Федосеева со страницы реабилитационного центра «Решение» во «ВКонтакте»

Артист Юрий Гальцев приехал в Курган, чтобы навестить сына Михаила, который проходит реабилитацию в центре социальной адаптации и ресоциализации наркозависимых «Решение» в Юргамышском районе. Фото и видео с этой встречи в соцсетях опубликовал руководитель центра Денис Федосеев.

Гальцев пообщался с реабилитантами, отметив, что не скрывает имеющейся проблемы. Ранее он уже бывал в центре, но не заходил в коттедж. «Сейчас я увидел, что все сносно, все по-человечески. Конечно, есть проблемы, но это нормально, есть тяготы, есть выздоровление, но это все зависит от вас», — отметил юморист в разговоре с ребятами. После небольшого наставления Гальцев попросил гитару и спел песню про город.

Как сообщил «URA.RU» Денис Федосеев, Михаил уже прошел полугодовую реабилитацию и сейчас работает в центре как волонтер, помогает другим ребятам. Также он входит в движение «Стоп-наркотик» — волонтеры ездят по городу и закрашивают рекламу на стенах. «Михаил хочет реализовать себя в этой сфере. Юрий Гальцев обещал помогать, он раньше стеснялся этой проблемы сына, укрывался от этого, но сейчас увидел: с этой проблемой можно работать и жить достойно», — сказал Федосеев. Он уточнил, что Михаил постоянно живет в Кургане.