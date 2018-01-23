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23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Свердловской области
12:05  23 января 2018 2

Проект Козицына атакуют депутаты гордумы Екатеринбурга. Мечта бизнесмена и губернатора рискует пасть жертвой предвыборной борьбы

Недостроенная телевышка. Екатеринбург, телебашня, недостроенная телевышка
Так выглядит «знаковое», по мнению народного избранника, сооружениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга подключились к общественному протесту против сноса недостроенной телевышки в Екатеринбурге. Сегодня на очередном заседании представительного органа депутат Олег Хабибулин выступил с инициативой обратиться к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и главе Екатеринбурга Александру Якобу с предложением вынести вопрос по сносу недостроенной телебашни на общественное обсуждение.

«Сегодня вопрос о сносе решается в одном кабинете. Есть известный предприниматель Андрей Козицын (гендиректор „УГМК-Холдинга“ — прим.ред.), которому захотелось построить для вверенного ему клуба „Автомобилист“ ледовую арену. Для этого, к сожалению, нужно снести миллионы тонн бетона знакового сооружения», — заявил Хабибулин.

На это председатель гордумы Евгений Ройзман ответил, что снос уже идет и у думы нет полномочий, чтобы принимать участие в решении такого вопроса. Его поддержали и другие депутаты. «Олег Вахалиевич, вы понимаете, что объект уже передан области и внесен в уставный капитал компании, которая будет строить Ледовую арену?» — поинтересовался у Хабибулина Сергин. В итоге инициативу депутата единогласно отклонили.

Напомним, горожане неоднозначно отреагировали на решение о сносе 30-летнего недостроя. Звучат мнения, что мероприятия проходят без должного обсуждения, есть даже сторонники сохранения объекта.

Александр Пономарев
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