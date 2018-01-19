14:09 19 января 2018 2

Пока мало кто готов выходить на реальную акцию протеста к телебашне Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбуржцы пытаются защитить телебашню через Интернет: на портале www.change.org появилась петиция, которая призывает остановить снос телебашни. В письме, которое пока подписали менее 200 человек, общественники аргументируют позицию так: «Пусть она не нужна по прямому назначению, существует много вариантов интересного использования. Евгений Куйвашев пообещал снести недостроенную телебашню. Он отметил, что её торжественно вычеркнут из Книги рекордов Гиннесса. Ледовую арену, которую хотят построить на этом месте, можно перенести, разве мало земли в России?»

Создатель петиции — житель города, инженер Игорь Николаев. Он рассказал «URA.RU», что им двигало «желание сохранить один из символов Екатеринбурга». Петиция создана 17 января, сбор подписей идет довольно активно. «За один вчерашний день 150 человек подписало», — говорит Николаев.

Подписанное обращение будет направлено в адрес губернатора Свердловской области. В самом документе не говорится, чего именно общественники требуют от главы региона. «URA.RU» Николаев рассказал, что петиция направлена на то, чтобы «не сносить башню, реконструировать ее и благоустроить территорию».

Чуть раньше, чем появилась петиция, екатеринбуржцы завели канал «Что это за башня» в мессенджере Telegram. Там размещен опрос «Снести нельзя оставить?», запятую в нем каждый екатеринбуржец может поставить самостоятельно. Также на канале собирают и публикуют мнения екатеринбуржцев о том, почему нельзя сносить недострой.

Создатель проекта Александр Козлов говорит, что к созданию канала его подтолкнул общественный запрос на такую площадку:

«Мне и многим другим людям надоело, что с мнением горожан не считаются. Я не считаю однозначно, что башню стоит оставить, но меня, как и многих жителей города, возмущает тот факт, что всем снова наплевать на наше мнение».

На этом же канале жителям предложили провести «прощальные обнимашки» башни — по аналогии с акциями протеста против строительства Храма на воде. «Видимо, решили снести башню побыстрее, пока общественность не раскачала ситуацию, как с храмом. Может быть, устроим обнимашки?» — говорится в посте.

Пока решение, будут ли организовывать такую акцию протеста, окончательно не принято, рассказал Александр Козлов журналисту URA.RU. «С акцией „Обними башню“ — определенные проблемы, например, с ландшафтом вокруг объекта. Территория там запущенная. Cложно будет обнимать. Ну, и ждем каких-то реакций от властей. Может быть, они просто перестанут делать вид, что нас не существует или что мы общественные террористы. Тогда и обнимашки будут не нужны», — говорит Козлов.

Пока общественный интерес к защите башни невелик, признает Козлов. Все же советский недострой — не такой однозначный объект, как акватория пруда: «Мы проводим опрос, даем всем высказаться. Но пока большинство — за.

Телебашню должны снести до старта чемпионата мира по футболу в 2018 году. Осенью 2016 года власти приняли решение о приватизации телебашни. В случае ее продажи бюджет получил бы более 650 млн рублей, однако в апреле 2017 года башню и участок под ней решили передать под строительство Ледового дворца УГМК. На этой неделе к башне вышла строительная техника — началась подготовка к сносу.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в январе 2018 года заявил, что власти региона долгое время пытались найти применение недостроенной башне. Глава региона отметил, что вышка стала «символом городской бесхозяйственности» и ее сохранение не имеет смысла.

Общественники выступили против этого; так, в группе на Facebook в конце декабря даже завели по башне опрос. Но из более чем 20 тысяч человек, состоящих в группе «Мой любимый Екатеринбург», в нем приняли участие около 500 человек, из них против проголосовали только 60.