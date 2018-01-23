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Главные новости Ямала
15:17  23 января 2018 1

Проворный песец, покоривший соцсети, оказался с Ямала. ВИДЕО

Белоснежный песец оставил рыбака почти без уловаФото: скрин видео YouTube

Авторство знаменитых видеороликов про песца, клянчившего рыбку, приписывают жителю Норильска. Однако выяснилось, что зверька запечатлел Ильдар Биктимиров, сотрудник нефтегазодобывающего предприятия «Газпромнефть-Муравленко». Он рассказал «URA.RU» о необычной встрече с пушистым зверьком.

Белоснежный песец подбежал к рыбаку на озере недалеко от Суторминского месторождения, которое разрабатывает «Газпромнефть-Муравленко», и донимал его весь день. На кадрах видно, как животное неоднократно подбирается к рыбе, пытаясь украсть улов. В итоге Биктимиров сдался и скормил животному почти всю свою добычу. По словам нефтяника, еще во время рыбалки он скинул забавный ролик нескольким друзьям и не ожидал, что тот станет таким популярным в Сети.

«Рыбалка и охота — мои давние увлечения. Видел много зверьков, катаясь по заснеженным просторам Ямала на снегоходе. Но песца на рыбалке, на которую в этом году выбрался первый раз, увидел впервые. Случай произошел 14 января. У песца был настолько белоснежный мех, что я его не сразу заметил, поскольку он сливался со снегом. Увидел только тогда, когда он подкрался, чтобы украсть щуку. Полдня он присматривался ко мне, бегал вокруг и около. Судя по всему, он был очень голоден, поэтому я стал его подкармливать мойвой-наживкой, окуньками и щукой. Наелся он быстро, остальную рыбу стал закапывать в снег, так сказать, на завтрашний день. Сам я домой вернулся с двумя окуньками и одной щукой», — рассказал Ильдар. Он добавил, что надеется на порядочность других людей, к которым по доверчивости может близко подойти песец или любой другой зверек.

Напомним, видео про песца стремительно разлетелось в социальных сетях. Его показали даже в новостных выпусках центральных телеканалов. Как писало «URA.RU», пользователи Сети умилились смелости и проворности зверька.

Ксения Томашова
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