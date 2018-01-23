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23 января 2018
14:31  23 января 2018 0

Уральский завод подтвердил, что ограничит работу на время ЧМ-2018

Завод
На период чемпионата мира по футболу промышленникам запретят работать с химическими веществамиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Ограничения в работе промышленных компаний, которые ФСБ собирается ввести на период подготовки и проведения чемпионата мира-2018, вынуждает группу НЛМК внести коррективы в работу своих заводов на территории Свердловской области. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании, в течение мая-июня на производствах будут прекращены работы, связанные с использованием определенных химических веществ.

«Нам поступали письма из различных ведомств о введении усиленных мер безопасности на период проведения чемпионата мира по футболу. На этот период на предприятиях группы НЛМК в Свердловской области будут временно прекращены операции, связанные с использованием некоторых химических веществ и прочие перечисленные в соответствующем постановлении правительства операции. Мы уже разработали и продолжаем внедрять дополнительные мероприятия по безопасности. Принимаемые меры позволят обеспечить безопасность без изменения производственной программы предприятий» — говорится в ответе НЛМК агентству.

НЛМК-Урал — базовое предприятие дивизиона «Сортовой прокат Россия» группы НЛМК, находится под управлением компании «НЛМК-Сорт». На территории Свердловской области предприятия компании «НЛМК-Урал» расположены в Ревде (электросталеплавильное производство), Нижних Сергах и Березовском (сортопрокатное производство). Также в Группу НЛМК также входит компания «ВИЗ-Сталь», являющейся ведущим производителем трансформаторной стали. Предприятие было создано на базе Верх-Исетского завода, старейшего предприятия черной металлургии в стране.

Сергей Макеев
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