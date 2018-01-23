«Смерть Сталина» оскорбила деятелей Минкульта

Премьера фильма «Смерть Сталина», которая назначена на 25 января, может быть перенесена из-за того, что российские кинодеятели сочли его оскорбительным. Общественники намерены добиваться переноса премьеры на лето этого года.
Показ картины «Смерть Сталина» состоялся в Министерстве культуры. Фильм посмотрели режиссер Никита Михалков и продюсер Леонид Верещагин, а также еще около 200 представителей профессионального сообщества. Присутствовавшие юристы нашли в фильме признаки нарушения российского законодательства. «В ленте оскверняются наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения», — заявил РБК один из членов совета Минкульта, Павел Пожигайло.
Общественники будут добиваться переноса премьеры фильма на лето этого года. По мнению Пожигайло, выход такого фильма нежелателен перед выборами президента. Кроме того, считают общественники, недопустимо, чтобы премьера совпала с празднованием 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля.
Как сообщает RNS, закрытый показ фильма состоялся по инициативе главы министерства культуры Владимира Мединского. Министр смотрел киноленту в первый раз.