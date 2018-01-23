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Главные новости Челябинской области
16:21  23 января 2018 3

На Урале пристыдили Кеосаяна, назвавшего Магнитогорск «задницей мира»

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, дым, экология, утро, промышленность, ммк, производство, завод, магнитогорск, зима
В городе металлургов слова Кеосаяна вызвали негодованиеФото: Илья Московец © URA.RU

Член Общественной палаты Челябинской области, почетный житель Магнитогорска, Заслуженный металлург РФ, орденоносец Анатолий Макеев пристыдил ведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна, оскорбившего южноуральский город.

«Даже далеко не дружественный нам чужестранец Трамп не позволил себе обозвать Россию вонючим словом, а вы — гражданин России, получивший в ней бесплатное образование и другие социальные блага, и, по всей вероятности, обеспечившей Вас безбедным существованием, в ответ так неуважительно, грубо, по-хамски отозвались о городе Магнитогорске, который только в прошлом году получил почётное звание «Город трудовой славы», — заявил Макеев. Свою позицию он высказал на сайте Общественной палаты Челябинской области.

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Тигран Кеосаян оскорбил магнитогорцев, назвав их город «задницей мира». ВИДЕО

Неуважение, высказанное ведущим и режиссером, заслуженный металлург назвал «признаком дикости». «Жаль, что вами собственноручно закапывается в пошлом и нечистоплотном, вонючем грунте ваш природный талант ведущего журналиста телепрограммы НТВ», — отметил Макеев.

При этом заслуженный металлург заявил, что челябинцы не обижаются на Кеосаяна. Самого же режиссера он назвал «Моськой». «Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона», — процитировал баснописца Крылова общественник.

Как ранее писало «URA.RU», в программе НТВ «Международная пилорама» ведущий Тигран Кеосаян назвал Магнитогорск «задницей мира». «На самом деле „задницей мира“ является Магнитогорск, а не Гаити, как считает президент США Дональд Трамп», — заявил Кеосаян, представив фотодоказательства. Суровые металлурги посчитали шутку оскорбительной.

Артем Косых
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