На Урале пристыдили Кеосаяна, назвавшего Магнитогорск «задницей мира»

Член Общественной палаты Челябинской области, почетный житель Магнитогорска, Заслуженный металлург РФ, орденоносец Анатолий Макеев пристыдил ведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна, оскорбившего южноуральский город.
«Даже далеко не дружественный нам чужестранец Трамп не позволил себе обозвать Россию вонючим словом, а вы — гражданин России, получивший в ней бесплатное образование и другие социальные блага, и, по всей вероятности, обеспечившей Вас безбедным существованием, в ответ так неуважительно, грубо, по-хамски отозвались о городе Магнитогорске, который только в прошлом году получил почётное звание «Город трудовой славы», — заявил Макеев. Свою позицию он высказал на сайте Общественной палаты Челябинской области.
Неуважение, высказанное ведущим и режиссером, заслуженный металлург назвал «признаком дикости». «Жаль, что вами собственноручно закапывается в пошлом и нечистоплотном, вонючем грунте ваш природный талант ведущего журналиста телепрограммы НТВ», — отметил Макеев.
При этом заслуженный металлург заявил, что челябинцы не обижаются на Кеосаяна. Самого же режиссера он назвал «Моськой». «Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона», — процитировал баснописца Крылова общественник.
Как ранее писало «URA.RU», в программе НТВ «Международная пилорама» ведущий Тигран Кеосаян назвал Магнитогорск «задницей мира». «На самом деле „задницей мира“ является Магнитогорск, а не Гаити, как считает президент США Дональд Трамп», — заявил Кеосаян, представив фотодоказательства. Суровые металлурги посчитали шутку оскорбительной.