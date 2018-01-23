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23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Свердловской области
16:31  23 января 2018 0

Девушка, устроившая ДТП с четырьмя трупами, претендовала на титул «Мисс Екатеринбург»

Анастасия до сих пор находится без сознания в реанимацииФото: Анастасия Трянина, «ВК»

Стало известно, что водителем, вылетевшим на встречную полосу под Заречным, в результате чего погибли четыре человека, является 20-летняя Анастасия Трянина, которая в 2017 году претендовала на титул «Мисс Екатеринбург». Однако девушка не дошла до финала и выбыла на промежуточном этапе. Анастасия — студентка УрФУ на отделении «управление персоналом» института гуманитарных наук и искусств. В своем досье на конкурсе красоты девушка написала, что увлекается легкой атлетикой, бальными танцами и аэробикой. После аварии Анастасия до сих пор находится в реанимации без сознания, ей уже сделали несколько операций.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что ДТП произошло 8 января на десятом километре трассы Екатеринбург—Тюмень. Анастасия Трянина, управлявшая автомобилем Kia, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с «Ладой». Девушка ехала к родителям в Асбест. Вместе с Анастасией, водительский стаж которой был всего два-три месяца, ехал молодой человек, который погиб.

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От «Лады» не осталось почти ничего Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

«Я не знаю, как его зовут и кем приходился Насте, были ли они знакомы, — приводит E1.RU слова подруги Анастасии Елизаветы Аниховской, завоевавшей в 2016 году титул „Мисс Екатеринбург“. — Знаю только, что он тоже жил в Асбесте, в тот день они вместе ехали из Екатеринбурга». Аниховская отмечает, что Анастасия ездила по этой трассе несколько раз в неделю, дорога девушке была хорошо знакома. Также в ДТП погибли три человека из «Лады», в том числе трехлетняя девочка. Еще два человека из отечественной машины получили серьезные травмы.

Александр Лукманов
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