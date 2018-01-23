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24 января 2018
23 января 2018
18:46  23 января 2018 15

«Решили помочь». Курганским учителям, бунтовавшим из-за зарплат, прислали поношенную одежду из Москвы

Встреча губернатора Курганской области Алексея Кокорина с учителями Звериноголовской школы, встреча, вопросы, учителя в звериноголовском
Добрые люди выслали учителям одеждуФото: Александр Кадников © URA.RU
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Учителя Звериноголовского района, которые грозили забастовкой из-за невыплаты стимулирующей надбавки, получили две посылки от жителей Москвы с поношенными вещами. Об этом «URA.RU» рассказал активист протестного движения Владимир Кочеулов.

«Увидели наших учителей в сюжете и решили им помочь. Мы были немного ошарашены», — признался сельский педагог. Кочеулов добавил, что сами учителя не нуждаются в вещах, но готовы передать их в местное управление соцзащиты.

Сейчас, по словам активиста, в школе обстановка спокойная. Надежду учителя возлагают на ответ, который областной департамент образования направил в адрес регионального представительства газеты «Аргументы и факты». «Указано, что в прошлом году нам недоплатили 1,1 млн рублей, эти данные мы перенаправили в прокуратуру», — пояснил Кочеулов.

После скандала в Звериноголовском районе были уволены директор областного департамента Наталья Бобкова и ее заместитель, а также руководители районного представительства ведомства и директор школы. После этого учителя отказались от намерений приостановить свою работу.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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