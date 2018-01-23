Еще два уральских биатлониста остались без Олимпиады

19:44 23 января 2018 5

Всех отстраненных объединяет участие в Сочинской Олимпиаде Фото: pixabay.com © URA.RU

МОК принял решение не выдавать приглашение на участие в Олимпиаде еще двум уральским спортсменам. Биатлонисты Алексей Волков (ХМАО) и Евгений Гараничев (Пермский край) не смогут поехать на Игры, несмотря на отсутствие проблем с допингом.

«Приглашения не получили ещё два биатлониста, которые участвовали в Олимпийских играх в Сочи. Это Волков и Гараничев», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с процессом составления списка. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», МОК также не выдал приглашения российским бобслеистам Роману Кошелеву и Юлии Шокшуевой. На Олимпиаду не поедут и саночницы Татьяна Иванова и Виктория Демченко.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде в Южной Корее Международный олимпийский комитет не хочет видеть биатлониста Антона Шипулина (уроженец Тюмени, представляет Свердловскую область), конькобежца Виктора Ана и лыжника Сергея Устюгова (ХМАО).