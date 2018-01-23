19:49 23 января 2018 4

Юрий Дудь помог Ройзману вернуться в федеральную информационную повестку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман дал интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю для его YouTube-шоу «вДудь». Таким образом, мэр Екатеринбурга стал третьим политиком в истории шоу после блогера Алексея Навального и кандидата в президенты России Ксении Собчак. Беседа с одним из самых обсуждаемых среди молодых россиян блогером стала вторым интервью Ройзмана почти за два месяца — последний развернутый разговор главы Екатеринбурга состоялся 29 ноября 2017 года на радиостанции «Эхо Москвы». При этом сама беседа Дудя с Ройзманом получилась пустой. Мэр Екатеринбурга за все полтора часа интервью не сделал ни одного громкого заявления, лишь делился историями из своей биографии.

В начале интервью Юрий Дудь спросил, почему Ройзман отказался дебатировать с Собчак после того, как обвинил ее, что она заставляет сотрудников свердловских предприятий собирать подписи за свое выдвижение.

Ранее гостем Дудя стала Ксения Собчак Фото: вДудь

«Мне не о чем разговаривать с Ксенией. Я по-доброму к ней отношусь, и если выходить к ней на разговор, то надо говорить все, что я думаю. Я не хочу этого делать. Я сказал правду. Она это понимает. Мне придется на всю страну ловить человека на лжи. Да и зачем мне лететь за 2000 километров? У меня не так много лишней энергии. И у меня не стоит задача разоблачений. Мне просто обидно за нее, что она в это ввязалась», — ушел от ответа на вопрос мэр города.

Затем Евгений Ройзман поделился своим опытом выживания на зоне. В молодости будущий мэр Екатеринбурга несколько месяцев провел за решеткой за кражу и мошенничество.

«Не верь, не бойся, не проси. Не нами формула выработана. Нужно просто оставаться человеком. И в тюрьме, и лагере это ценится. Еще и тюрьма, и лагерь учат или не заходить в конфликты, или уметь их решать.В закрытом помещении с конфликтом долго нельзя. Еще человек, который выходит на свободу, умеет „прочитывать“ слова и поступки собеседника наперед. Я сам с таким сталкивался», — поделился опытом Ройзман.

Одной из главных тем интервью стал разговор о распространении ВИЧ в России. Дудь заинтересовался, почему несмотря на то, что количество наркозависимых уменьшается, число больных СПИДом растет.

Первым политиком в шоу стал блогер Алексей Навальный Фото: вДудь

«О том, что у нас эпидемия ВИЧ, я заговорил в 2000 году. У нас стал наполняться реабилитационный центр, и мы отвозили всех оттуда в центр профилактики СПИД на Ясной. В течение года мы поняли, что 40% наркоманов ВИЧ-инфицированы. Героиновые наркоманки-проститутки от улицы Щорса до Цыганского поселка стояли так плотно, что их называли «забор». Я сам видел 8-10-летних проституток, мальчиков-проституток.

При этом 90% героиновых наркоманок — проститутки. Думаю, распространение ВИЧ «полыхнуло» половым путем. В Екатеринбурге это очень серьезная проблема, тяжелее, чем в Саратове, Самаре, Иркутске и Новосибирске. Вообще, по всей стране тяжелая ситуация. Чтобы это переломить, надо класса с 8-го приходить в школы и рассказывать о презервативах. А ты заходишь в класс, и тебе говорят: «Надо молиться»», — отметил Ройзман.

В конце беседы Дудь спросил Ройзмана, откуда у него такая большая квартира. Московского журналиста очень впечатлила личная библиотека главы города.

«Квартира была готова в 2007 году, а переехал я сюда в 2009-м. Здесь должен был быть трехэтажный музей для художников Екатеринбурга. Но потом бахнул кризис, с деньгами стало не очень хорошо. Поэтому мы с Юлей (супруга Ройзмана — прим.ред) переехали сюда. Два этажа мы отвели под музей. Сама квартира 200 квадратных метров, из них 70 метров — это библиотека. Два других этажа тоже примерно по 200 квадратных метров. В 2007 году один квадратный метр обошелся мне меньше 300 долларов. По нынешним московским меркам, не бог весть какие деньги», — объяснил мэр города. Согласно инфографике авторов шоу, жилье обошлось нынешнему мэру Екатеринбурга в 180 000 долларов в ценах на 2007 год.