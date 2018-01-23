21:07 23 января 2018 3

Заниматься в здании опасно для жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU (фото из архива)

Корпус Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) разваливается. Недавно в одной из аудиторий обвалилась крыша. Кабинет закрыли, но за стенкой занятия продолжаются. Денег на ремонт и реконструкцию здания нет.

Заместитель начальника училища по работе с личным составом Сергей Пономарев в разговоре с порталом «Вслух.ру» рассказал, что смета по ремонту готова, но выделить средства нет никакой возможности. Источник издания, близкий к училищу, заявил, что продолжать обучение в данном здании опасно для жизни. «Корпус разваливается. Слышно, как кладка осыпается. Плесень на окнах. Не так давно в учебной аудитории обвалилась крыша. Конкретно ее, конечно, закрыли. Зато в соседней аудитории продолжаются занятия», — сообщил источник. Он добавил, что ежедневно в корпусе занимается 500 человек.

Согласно плану Минобороны, ремонт тюменского училища должен пройти до 2020 года, но дойдет ли до него очередь, не знают даже в самом вузе. Пономарев сказал, что сейчас заканчивается ремонт в воронежском училище и после них очередь может дойдет до тюменцев.

В 2015 году в Омске в казарме учебного центра ВДВ обрушились пролеты и перекрытия. Под развалинами погибли 24 человека. В момент трагедии в здании находилось 337 человек.