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23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Тюменской области
21:07  23 января 2018 3

Тюменское военное училище может похоронить под собой 500 студентов, но денег на ремонт нет. ВИДЕО

Утро. Физкультура на набережной. обвалившийся потолок. администрация, потолок рухнул, обвалилась штукатурка, ЖКХ, ветхое здание, ремонт
Заниматься в здании опасно для жизниФото: Александр Мамаев © URA.RU (фото из архива)

Корпус Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) разваливается. Недавно в одной из аудиторий обвалилась крыша. Кабинет закрыли, но за стенкой занятия продолжаются. Денег на ремонт и реконструкцию здания нет.

Заместитель начальника училища по работе с личным составом Сергей Пономарев в разговоре с порталом «Вслух.ру» рассказал, что смета по ремонту готова, но выделить средства нет никакой возможности. Источник издания, близкий к училищу, заявил, что продолжать обучение в данном здании опасно для жизни. «Корпус разваливается. Слышно, как кладка осыпается. Плесень на окнах. Не так давно в учебной аудитории обвалилась крыша. Конкретно ее, конечно, закрыли. Зато в соседней аудитории продолжаются занятия», — сообщил источник. Он добавил, что ежедневно в корпусе занимается 500 человек.

Согласно плану Минобороны, ремонт тюменского училища должен пройти до 2020 года, но дойдет ли до него очередь, не знают даже в самом вузе. Пономарев сказал, что сейчас заканчивается ремонт в воронежском училище и после них очередь может дойдет до тюменцев.

В 2015 году в Омске в казарме учебного центра ВДВ обрушились пролеты и перекрытия. Под развалинами погибли 24 человека. В момент трагедии в здании находилось 337 человек.

Семен Гринберг
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