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24 января 2018
23 января 2018
22 января 2018
11:42  24 января 2018 2

В пермской больнице устроили погром. Пациентку пришлось вывозить вертолетом

Разрушающиеся балконы. Курган, разбитое стекло, аварийная ситуация, балконная рама
Разбитые окна в больнице — результат явного недоверия врачамФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На севере Прикамья, в оптимизированной больнице, присоединенной к пермскому учреждению, случился скандал — местный житель посчитал, что женщине в тяжелом состоянии не оказывают помощь. Дело дошло до битья стекол и закончилось вызовом санавиации.

В редакцию «URA.RU» поступила информация, что в Кизеле в больницу (с прошлого года она входит в структуру городской клинической больницы №4) поступила девушка в тяжелом состоянии после ДТП. Авария произошла в минувшую субботу, 20 января. По словам читателей, пациентке не оказывали помощь в медучреждении, при этом транспортировать ее было нельзя. Конфликт с персоналом дошел до того, что в приемном отделении разбили окна. Спустя некоторое время врачи все же появились, а девушку только на следующий день на вертолете отправили в Пермь.

В городской клинической больнице №4 (ГКБ №4) агентству пояснили, что в медучреждение в Кизеле поступила женщина после ДТП с сочетанной черепно-мозговой травмой. Привезли ее на частной машине — скорую помощь не вызывали. Сначала пациентку осмотрел дежурный врач, после чего в больницу вызвали реаниматолога-анестезиолога. Женщине провели все необходимые исследования, взяли анализы, после чего госпитализировали в реанимацию.

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Из Перми в Кизел вызвали бригаду нейрохирургов, которые после обследования пациентки приняли решение вызвать вертолет санавиации — необходимую операцию можно провести только в нейрохирургическом отделении в столице Прикамья. В ГКБ №4 женщине провели сложную высокотехнологичную операцию на головном мозге. Больная находится в крайне тяжелом состоянии.

В больнице «URA.RU» также подтвердили факт дебоша. «Мужчина, который привез женщину, вел себя неадекватно, бил стекла в больнице. Была вызвана полиция. От освидетельствования на наличие алкоголя в крови мужчина отказался», — пояснили в медучреждении.

Присоединение к пермской ГКБ №4 больниц Кизела, Губахи и Гремячинска произошло с 1 сентября прошлого года. Власти региона отмечали, что цель реформы — повысить качество медицинской помощи на территориях, обеспечить их оборудованием и специалистами. Известно, что до объединения у больниц была значительная кредиторская задолженность. Проект поддержал губернатор Максим Решетников.

После объединения больниц население неоднократно выражало недовольство оптимизацией больниц. Конкретно в Кизеле жители были возмущены закрытием ряда отделений, снижением зарплат врачей и возникшей необходимостью ездить за медицинской помощью в Губаху.

Стефан Савелли
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