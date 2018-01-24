13:08 24 января 2018 3

Как считают уральцы, после церемонии прощания гроб подменяют и заново продают другим людям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Нижнего Тагила Виктория Тихомирова обвинила местное похоронное бюро «Обряд» в том, что ей продали использованный гроб. Женщина покупала богато украшенный гроб для своего брата и во время церемонии прощания заметила подмену. Причем ритуальный предмет, по ее словам, уже явно побывал в употреблении.

«Мы покупали гроб ярко-синего цвета. На крышке был шикарный крест. Вместо этого во время церемонии прощания нашего покойного брата уложили в какой-то старый, с засаленными краями и бордового цвета. Это было ужасно! И переделать все, сами понимаете, было некогда», — написала в соцсетях женщина. Оперативно получить комментарий горожанки не удалось.

В комментариях к посту тагильчане заметили, что похоронная атрибутика может втайне от родственников использоваться повторно при кремации. «После траурной церемонии гроб вместе с телом уносят, останки сжигают, ящик остается», — считают горожане. Возможность подобной практики «URA.RU» подтвердил директор похоронного дома «Спецритуал» Полуяхтов Евгений.

«Мы обсуждали возможность введения такой услуги легально для людей, у которых нет денег на богатые похороны. У людей интерес есть, но все же идею решили не реализовывать. Вполне допускаю, что нелегально такое происходит регулярно, хоть сам лично я о таких случаях в Екатеринбурге не слышал. От такого практически не защититься. Раньше на кладбищах венки зеленкой поливали, чтобы не украли, но что с гробом делать?» — отметил эксперт.

Сотрудники похоронного бюро «Обряд» попросили обратиться за комментариями к руководству. По указанному телефону на звонки никто не ответил.