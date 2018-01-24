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24 января 2018
23 января 2018
22 января 2018
13:43  24 января 2018 0

Рецидивистка из Зауралья случайно «сдала» полиции сына-убийцу

Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., наручники, браслеты
Молодой человек быстро признался в содеянномФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области 29-летний житель Целинного района подозревается в совершении убийства. Его случайно выдала собственная мать-рецидивистка, попытавшись взять вину за совершение преступления на себя.

Как рассказали «URA.RU» пресс-службе регионального СУ СК РФ, утром 23 января в органы правопорядка обратилась ранее судимая за совершение особо тяжкого преступления женщина. Она призналась, что убила сожителя своей дочери. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра тело 54-летней жертвы со множественными колото-резаными ранами обнаружили в выгребной яме во дворе дома женщины.

Несмотря на явку с повинной, после проведения необходимых мероприятий следователи и сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления сына женщины. Его задержали и допросили в качестве подозреваемого — свою вину в содеянном молодой человек признал полностью. Оказалось, что мужчину он убил еще 6 января и, желая скрыть следы преступления, сбросил тело в выгребную яму.

«К настоящему времени выполнен тщательный осмотр происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошен ряд свидетелей, проводятся иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следственными органами решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении мужчины меры пресечения», — уточнили в силовом ведомстве.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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