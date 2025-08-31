В России хотят изменить расчет субсидий на оплату ЖКХ

В Госдуму внесен законопроект об изменении расчета субсидий на оплату ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Госдуме предложили снизить долю расходов за ЖКУ для малоимущих и других групп населения
В Госдуме предложили снизить долю расходов за ЖКУ для малоимущих и других групп населения Фото:

В Госдуме предложили установить предельно допустимую долю расходов на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущим россиянам на уровне 15% по всей стране, а для одиноких пенсионеров и многодетных семей до 10%. Об этом сказано в законопроекте, внесенном в Госдуму. Сейчас складывается ситуация, что только богатые регионы могут позволить установить очень низкий порог, после которой семья признается нуждающейся в помощи на оплату коммунальных расходов.

«Сегодня складывается парадоксальная ситуация: в Москве с высоким уровнем жизни максимальный размер расходов на ЖКУ для семьи установлен в 10%, а в большинстве других бедных регионов он соответствует федеральному — 22%», — прокомментировал ситуацию доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин «Известиям». Доцент отметил, что в бедных регионах социальная защищенность ниже, чем в богатых.

Ранее в Госдуму уже вносился законопроект о внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса РФ, предусматривающий снижение максимальной доли расходов на оплату ЖКУ для социально уязвимых категорий граждан до 10–15%. Инициатива направлена на повышение доступности жилищно-коммунальных субсидий и совершенствование системы поддержки малоимущих семей, что остается одной из приоритетных задач профильного комитета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме предложили установить предельно допустимую долю расходов на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущим россиянам на уровне 15% по всей стране, а для одиноких пенсионеров и многодетных семей до 10%. Об этом сказано в законопроекте, внесенном в Госдуму. Сейчас складывается ситуация, что только богатые регионы могут позволить установить очень низкий порог, после которой семья признается нуждающейся в помощи на оплату коммунальных расходов. «Сегодня складывается парадоксальная ситуация: в Москве с высоким уровнем жизни максимальный размер расходов на ЖКУ для семьи установлен в 10%, а в большинстве других бедных регионов он соответствует федеральному — 22%», — прокомментировал ситуацию доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин «Известиям». Доцент отметил, что в бедных регионах социальная защищенность ниже, чем в богатых. Ранее в Госдуму уже вносился законопроект о внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса РФ, предусматривающий снижение максимальной доли расходов на оплату ЖКУ для социально уязвимых категорий граждан до 10–15%. Инициатива направлена на повышение доступности жилищно-коммунальных субсидий и совершенствование системы поддержки малоимущих семей, что остается одной из приоритетных задач профильного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...