В России хотят изменить расчет субсидий на оплату ЖКХ

В Госдуме предложили установить предельно допустимую долю расходов на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущим россиянам на уровне 15% по всей стране, а для одиноких пенсионеров и многодетных семей до 10%. Об этом сказано в законопроекте, внесенном в Госдуму. Сейчас складывается ситуация, что только богатые регионы могут позволить установить очень низкий порог, после которой семья признается нуждающейся в помощи на оплату коммунальных расходов.
«Сегодня складывается парадоксальная ситуация: в Москве с высоким уровнем жизни максимальный размер расходов на ЖКУ для семьи установлен в 10%, а в большинстве других бедных регионов он соответствует федеральному — 22%», — прокомментировал ситуацию доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин «Известиям». Доцент отметил, что в бедных регионах социальная защищенность ниже, чем в богатых.
Ранее в Госдуму уже вносился законопроект о внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса РФ, предусматривающий снижение максимальной доли расходов на оплату ЖКУ для социально уязвимых категорий граждан до 10–15%. Инициатива направлена на повышение доступности жилищно-коммунальных субсидий и совершенствование системы поддержки малоимущих семей, что остается одной из приоритетных задач профильного комитета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.