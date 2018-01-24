{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Почему каждый 30-й подросток мечтает сесть в тюрьму
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 января 2018
23 января 2018
22 января 2018
15:02  24 января 2018 2

В Курганской области урезали бюджет на 2018 год

Комитет областной Думы по соцполитике. Курган, лукашук елена
Елена Лукашук рассказала, на чем будут экономитьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На внеочередном заседании правительства Курганской области были скорректированы основные параметры бюджета региона на текущий год. Изменения не коснулись социальных расходов, передает корреспондент «URA.RU».

Согласно поправкам, доходы областного бюджета в 2018 году и расходы областного бюджета сократятся примерно на миллиард рублей. Так, доходы составят 37,1 млрд рублей, расходы — 39,6 млн рублей. Дефицит также немного уменьшится и составит 2,5 млрд рублей. Об изменениях доложила начальник управления Елена Лукашук, подчеркнув, что расходы на социальные направления не изменятся.

«По возможности мы будем корректировать те моменты, которые будут попадать под сокращение в связи с уменьшением доходов», — прокомментировал губернатор Алексей Кокорин. Он добавил, что экономить приходится на важных статьях расходов — дорожном фонде и инвестпрограмме. Как сообщало ранее «URA.RU», в 2017 году госдолг Зауралья вырос на 1,6 млрд рублей и составил 16,6 млрд рублей.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров