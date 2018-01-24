В Курганской области урезали бюджет на 2018 год

15:02 24 января 2018 2

Елена Лукашук рассказала, на чем будут экономить Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На внеочередном заседании правительства Курганской области были скорректированы основные параметры бюджета региона на текущий год. Изменения не коснулись социальных расходов, передает корреспондент «URA.RU».

Согласно поправкам, доходы областного бюджета в 2018 году и расходы областного бюджета сократятся примерно на миллиард рублей. Так, доходы составят 37,1 млрд рублей, расходы — 39,6 млн рублей. Дефицит также немного уменьшится и составит 2,5 млрд рублей. Об изменениях доложила начальник управления Елена Лукашук, подчеркнув, что расходы на социальные направления не изменятся.

«По возможности мы будем корректировать те моменты, которые будут попадать под сокращение в связи с уменьшением доходов», — прокомментировал губернатор Алексей Кокорин. Он добавил, что экономить приходится на важных статьях расходов — дорожном фонде и инвестпрограмме. Как сообщало ранее «URA.RU», в 2017 году госдолг Зауралья вырос на 1,6 млрд рублей и составил 16,6 млрд рублей.