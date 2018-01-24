Путин посетит дом Высоцкого на Таганке за день до 80-летия поэта

15:28 24 января 2018 0

Президент посетит дом-музей артиста на Таганке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин в среду, 24 января, посетит дом-музей Владимира Высоцкого на Таганке в Москве. Визит связан с тем, что 25 января исполняется 80 лет со дня рождения поэта-песенника и актера.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что вся страна будет отмечать юбилей великого артиста завтра, а сегодня президент посетит его дом, передает агентство Nation News. Официальный представитель Кремля добавил, что президент осмотрит экспозицию дома на Таганке и поговорит о том, как дальше будет развиваться этот музей.

Стоит отметить, что президент с уважением относится к творчеству артиста. Так, в 2016 году он подарил вице-премьеру Юрию Трутневу самиздатовский сборник Высоцкого и процитировал двустишие о бицепсе, чтобы поддержать чиновника после нападок на Всемирном экономическом форуме в Давосе.