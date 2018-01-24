Суд оставил в СИЗО участника поножовищины в пермской школе

Школьник, напавший с ножом на детей и учительницу в Перми, останется в СИЗО. Его защите не удалось изменить меру пресечения, сообщили в Пермском краевом суде.
Адвокат подростка просила перевести его под домашний арест, ссылаясь на возраст, положительные характеристики, а также состояние здоровья, однако Пермский краевой суд отказал ей, оставив в силе решение Мотовилихинского районного суда. Защитница подозреваемого отказалась комментировать «URA.RU» решение суда.
В среду, 24 января, подростка выписали из больницы и отправили в СИЗО. Днем ранее под арест из медучреждения попал его подельник — учащийся колледжа, которого и называют зачинщиком нападения на школу.
Напомним, 15 января двое подростков, вооружившись ножами, напали на школу. Они зашли в кабинет, где проходили уроки, и начали наносить удары учительнице и детям.