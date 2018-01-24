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Почему каждый 30-й подросток мечтает сесть в тюрьму
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24 января 2018
23 января 2018
22 января 2018
17:30  24 января 2018 0

Суд оставил в СИЗО участника поножовищины в пермской школе

Заседание суда в горбольнице №4. Пермь
Подросток с больничной койки отправился на тюремнуюФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Школьник, напавший с ножом на детей и учительницу в Перми, останется в СИЗО. Его защите не удалось изменить меру пресечения, сообщили в Пермском краевом суде.

Адвокат подростка просила перевести его под домашний арест, ссылаясь на возраст, положительные характеристики, а также состояние здоровья, однако Пермский краевой суд отказал ей, оставив в силе решение Мотовилихинского районного суда. Защитница подозреваемого отказалась комментировать «URA.RU» решение суда.

В среду, 24 января, подростка выписали из больницы и отправили в СИЗО. Днем ранее под арест из медучреждения попал его подельник — учащийся колледжа, которого и называют зачинщиком нападения на школу.

Напомним, 15 января двое подростков, вооружившись ножами, напали на школу. Они зашли в кабинет, где проходили уроки, и начали наносить удары учительнице и детям.

Полина Домовитова
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