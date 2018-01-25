{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
 
25 января 2018
24 января 2018
02:35  25 января 2018 0

В Госдуме предложили разрешить депутатам скрывать свои доходы и имущество

Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, государственная дума, герб россии
Авторы законопроекта считают, что народного фильтра вполне достаточноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Больше 30 депутатов Госдумы, включая экс-главу ФСБ Николая Ковалева, предложили избавить муниципальных депутатов, работающих на непостоянной основе, от сдачи декларации о доходах и расходах. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается освободить депутатов представительных органов поселений (входящих в муниципальные районы), осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, от обязанности ежегодного представления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера (а также аналогичных сведений в отношении своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)», — приводит ТАСС цитату из пояснительной записки.

В документе подчеркивается, что муниципальные депутаты на непостоянной основе не получают зарплату за эту деятельность. Кроме того, многие из них, возглавляя предприятия или компании, способствуют формированию рабочих мест для местных жителей, активно занимаются общественной и благотворительной деятельностью, а также находятся «в постоянном взаимодействии с местным населением». Из этого авторы законопроекта делают вывод, что избиратели хорошо осведомлены о деятельности депутатов и голосуют, «исходя из оценки реальности эффективности их работы».

Все это в документе называется «народным фильтром», на фоне которого декларация не является существенным механизмом в борьбе с коррупцией. Еще одним аргументом парламентарии называют значительные временные затраты. Заполнение деклараций для депутатов, сочетающих работу в представительном органе с основным местом работы, требует времени, а для сельских населенных пунктов, не имеющих банковских отделений и учреждений Росреестра, это особенно актуально.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров