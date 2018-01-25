В Госдуме предложили разрешить депутатам скрывать свои доходы и имущество

02:35 25 января 2018 0

Авторы законопроекта считают, что народного фильтра вполне достаточно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Больше 30 депутатов Госдумы, включая экс-главу ФСБ Николая Ковалева, предложили избавить муниципальных депутатов, работающих на непостоянной основе, от сдачи декларации о доходах и расходах. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается освободить депутатов представительных органов поселений (входящих в муниципальные районы), осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, от обязанности ежегодного представления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера (а также аналогичных сведений в отношении своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)», — приводит ТАСС цитату из пояснительной записки.

В документе подчеркивается, что муниципальные депутаты на непостоянной основе не получают зарплату за эту деятельность. Кроме того, многие из них, возглавляя предприятия или компании, способствуют формированию рабочих мест для местных жителей, активно занимаются общественной и благотворительной деятельностью, а также находятся «в постоянном взаимодействии с местным населением». Из этого авторы законопроекта делают вывод, что избиратели хорошо осведомлены о деятельности депутатов и голосуют, «исходя из оценки реальности эффективности их работы».

Все это в документе называется «народным фильтром», на фоне которого декларация не является существенным механизмом в борьбе с коррупцией. Еще одним аргументом парламентарии называют значительные временные затраты. Заполнение деклараций для депутатов, сочетающих работу в представительном органе с основным местом работы, требует времени, а для сельских населенных пунктов, не имеющих банковских отделений и учреждений Росреестра, это особенно актуально.