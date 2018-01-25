Стало известно, за что задержали директора цирка на Южном Урале

Директор магнитогорского цирка Олег Хотим стал фигурантом уголовного дела по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом «URA.RU» сообщили в СК РФ по Челябинской области. В Магнитогорске шокированы случившимся, и считают это провокацией.
Олег Хотим был задержан 25 января в Челябинске при получении 150 тысяч рублей от директора одной из транспортных фирм. Эти деньги предназначались за заключение договора с цирком на оказание услуг на сумму 1 млн рублей. Ранее Хотим, по версии следствия, получил от этого же предпринимателя 30 тысяч рублей. Вместе с директором цирка был задержан и предприниматель. Операцию по задержанию проводили сотрудники ГУ МВД по региону в сопровождении бойцов ОМОНа. «Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления.
По данным источников «URA.RU», Олег Хотим является гражданином Белоруссии. Он родился в 1972 году в Гродно, закончил Московского цирковое училище. Он остался в России, но якобы сохранил при распаде СССР гражданство Белоруссии. «Человек в городе известный. Хорошие отношения с администрацией. Ему даже предлагали заняться политикой. Отказался, сказал, что у него нет российского паспорта», — сообщает источник. Между тем Олег Хотим в 2016 году претендовал на пост директора Росгосцирка. Его кандидатуру отклонили.
В Магнитогорске задержанием Хотима шокированы Директор цирка на хорошем счету и в городе, и среди коллег. Считается, что он, возглавив цирк в 2015 году, смог приблизить учреждение к рентабельности. В самом цирке считают случившееся или провокацией, или неосторожностью директора, позволившего взять наличные на нужды учреждения.