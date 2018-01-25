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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Челябинской области
12:04  25 января 2018 0

Стало известно, за что задержали директора цирка на Южном Урале

Горожане шокированы задержанием Олега ХотимаФото: Facebook Олега Хотим а

Директор магнитогорского цирка Олег Хотим стал фигурантом уголовного дела по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом «URA.RU» сообщили в СК РФ по Челябинской области. В Магнитогорске шокированы случившимся, и считают это провокацией.

Олег Хотим был задержан 25 января в Челябинске при получении 150 тысяч рублей от директора одной из транспортных фирм. Эти деньги предназначались за заключение договора с цирком на оказание услуг на сумму 1 млн рублей. Ранее Хотим, по версии следствия, получил от этого же предпринимателя 30 тысяч рублей. Вместе с директором цирка был задержан и предприниматель. Операцию по задержанию проводили сотрудники ГУ МВД по региону в сопровождении бойцов ОМОНа. «Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления.

По данным источников «URA.RU», Олег Хотим является гражданином Белоруссии. Он родился в 1972 году в Гродно, закончил Московского цирковое училище. Он остался в России, но якобы сохранил при распаде СССР гражданство Белоруссии. «Человек в городе известный. Хорошие отношения с администрацией. Ему даже предлагали заняться политикой. Отказался, сказал, что у него нет российского паспорта», — сообщает источник. Между тем Олег Хотим в 2016 году претендовал на пост директора Росгосцирка. Его кандидатуру отклонили.

В Магнитогорске задержанием Хотима шокированы Директор цирка на хорошем счету и в городе, и среди коллег. Считается, что он, возглавив цирк в 2015 году, смог приблизить учреждение к рентабельности. В самом цирке считают случившееся или провокацией, или неосторожностью директора, позволившего взять наличные на нужды учреждения.

Альбина Золотухина
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