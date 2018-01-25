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25 января 2018
24 января 2018
13:48  25 января 2018 3

Проблемного главу района Курганской области отправили в отставку

Апелляция по делу Сергея Герасименко. Курган, герасименко сергей
Районная Дума приняла заявление Сергея Герасименко о досрочном прекращении полномочийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Петуховская районная дума в четверг, 25 января, отправила в отставку главу района Сергея Герасименко. Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Как сообщили «URA.RU» в районной администрации, в ближайшее время будет принято решение о проведении конкурса на вакантную должность, а затем выборов. Связаться с Герасименко не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. В аппарате районной думы также не берут трубку.

Скорую отставку главы, напомним, анонсировал губернатор Алексей Кокорин на встрече с журналистами. Позже появилась информация о том, что прокурор Петуховского района предложил местной думе инициировать отставку Герасименко. В ведомстве сослались на проблемы с началом отопительного сезона в районе и бездействие районных властей. После совещания с местными депутатами Герасименко сам написал заявление «по собственному желанию».

Глава Петуховского района ранее обвинялся в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он создал организацию по теплоснабжению, в которую устроил подконтрольных лиц. Чиновник был отстранен от работы с июля 2015 по март 2017 года, но районный суд оправдал Сергея Герасименко, облсуд решение оставил в силе.

Анна Бояркина
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