Петуховская районная дума в четверг, 25 января, отправила в отставку главу района Сергея Герасименко. Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Как сообщили «URA.RU» в районной администрации, в ближайшее время будет принято решение о проведении конкурса на вакантную должность, а затем выборов. Связаться с Герасименко не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. В аппарате районной думы также не берут трубку.
Скорую отставку главы, напомним, анонсировал губернатор Алексей Кокорин на встрече с журналистами. Позже появилась информация о том, что прокурор Петуховского района предложил местной думе инициировать отставку Герасименко. В ведомстве сослались на проблемы с началом отопительного сезона в районе и бездействие районных властей. После совещания с местными депутатами Герасименко сам написал заявление «по собственному желанию».
Глава Петуховского района ранее обвинялся в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он создал организацию по теплоснабжению, в которую устроил подконтрольных лиц. Чиновник был отстранен от работы с июля 2015 по март 2017 года, но районный суд оправдал Сергея Герасименко, облсуд решение оставил в силе.