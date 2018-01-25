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25 января 2018
13:59  25 января 2018 15

«Для Серебрякова в Канаде работы будет еще меньше». Александр Балуев прокомментировал скандальное высказывание звезды «Левиафана»

Алексей Серебряков. Интервью. Екатеринбург, серебряков алексей
Алексей Серебряков вряд ли найдет хорошую работу в Канаде, говорят его коллеги по цехуФото: Александр Мамаев © URA.RU

У актера Алексея Серебрякова мало перспектив в плане работы в Канаде, куда он эмигрировал вместе с семьей. Такое мнение «URA.RU» высказал известный российский актер Александр Балуев.

«Леша говорит, что у нас мало работы. Но в Канаде для него еще меньше работы. Он русский артист, поэтому ему надо работать здесь, а не где-то там», — сказал Балуев. По его словам, многие из российских актеров сегодня стремятся в Голливуд, видя в этом главную цель и мечту. К слову, сам Балуев снялся в нескольких голливудских фильмах — «Столкновение с бездной», «Миротворец» и «Доказательство жизни».

«Но тот, кто там [в Голливуде] побывал, туда больше не рвется. Не так там все просто и хорошо. В той же Канаде толком нет ни театра, ни кино. Вы вот знаете канадские фильмы? В Канаде надо в хоккей играть», — резюмировал Балуев.

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Актер Александр Балуев признает, что многие его коллеги мечтают попасть в Голливуд
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее в социальных сетях разгорелись бурные споры из-за высказывания актера Алексея Серебрякова, эмигрировавшего в Канаду. Звезда фильма «Левиафан» признался, что в России невозможно воспитывать детей из-за повсеместного хамства и агрессии.

«Часто в России говорят о том, что улыбки в западных странах искусственные. Но по мне уж лучше искусственные улыбки, чем искренняя злоба. К сожалению, здесь, как бы я ни изолировал своих детей от хамства и агрессии, их не защитишь. Это в воздухе. Хам победил», — цитировало актера издание «Суть событий».

Однако Серебряков оговорился, что в Россию возвращается только тогда, когда ему поступают интересные предложения по работе.

Михаил Белый
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