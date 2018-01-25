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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Челябинской области
13:57  25 января 2018 0

В магнитогорском цирке шокированы задержанием директора

Олег Хотим. Магнитогорск, бахметьев виталий, архив, хотим олег
Директор магнитогорского цирка Олег Хотим был на хорошем счетуФото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники магнитогорского цирка признались, что узнали о задержании в Челябинске директора учреждения Олега Хотима, когда к ним пришли с внеплановой проверкой. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в учреждении., в первой половине дня, 24 января, в цирк явились сотрудники правоохранительных органов и изъяли часть документов.

В учреждении не верят в вину директора. «Когда он пришел в 2015 году, у цирка был долг 15 млн рублей, — рассказали „URA.RU“ сотрудники цирка. — Он смог весь этот долг закрыть». Сам цирк, построенный в 1973 году на набережной реки Урал, нуждается в реконструкции и стоит в очереди на получение денег из Росгосцирка. Представлений в эти дни нет — в цирке каникулы до марта.

До работы в магнитогорском цирке Олег Хотим руководил «Шоу попугаев». У него был конфликт с Росгосцирком из-за того, что ему и другим артистам не давали зарплату за выступление в цирке «Аквамарин». Тем не менее его назначили руководителем учреждения в Магнитогорске в 2015 году. Год спустя Хотим претендовал на пост директора Росгосцирка.

В задержании директора участвовали бойцы СОБРа. Хотима задержали в 16 часов 30 минут возле одного из домов на проспекте Ленина в Челябинске, заявили агентству в управлении Росгвардии по Челябинской области. На городских форумах уже обсуждают задержание директора. Одни пишут, что директор вложил много сил в учреждение. Другие сообщают, что Олег Хотим очень конфликтный. «Уволил всех осветителей, звукооператора — ни за что! Придумав бред, что ему слово на банкете не давали! И вечно человек говорил, что много получаем, а это 7000 — 7900. Артисты за свои деньги ремонтируют пол, чтоб лошадь не упала!!! Убрали часть персонала и эту работу заставили делать других, не доплачивая!» — такое эмоциональное сообщение появилось на форуме «Верстов.инфо».

У директора цирка за три года работы сложились хорошие отношения с мэрией Магнитогорска. Хотим получил несколько благодарственных писем от администрации города. В феврале 2017 года цирк проверяла прокуратура на предмет предоставления мест под торговлю. По версии следствия, Олег Хотим получал откаты от предпринимателя за заключение договора на 1 млн рублей на перевозку зверей. Обоих задержали сотрудники ГУ МВД по региону.

Альбина Золотухина
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