Пермяк познакомился со студенткой в соцсети и убил ее на первом свидании

В Кунгуре обнаружили тело 18-летней студентки из Перми. Она перестала выходить на связь 19 января, после чего родственники обратились в полицию. В убийстве девушки подозревают мужчину, с которым она пошла на свидание.
«Следствие установило, что девушка познакомилась со злоумышленником в социальных сетях. Во время первого свидания подозреваемый убил ее», — рассказали в Следственном комитете Пермского края. Подозреваемый, 34-летний ранее судимый мужчина, задержан, он сам показал, где спрятал тело девушки, передает 59.ru. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Сестра погибшей рассказала, что семья была не в курсе их контактов: «Мы не знали, что она собирается встретиться с этим мужчиной, вообще были не в курсе, что они общаются». Правоохранительные органы, родственники и волонтеры искали студентку шесть дней.
Ранее «URA.RU» сообщало о подобном случае. Без вести пропавшую в новогодние праздники пермячку нашли мертвой в поле. Подозреваемый в ее убийстве сам указал полицейским местонахождение тела. По предварительной информации, причиной убийства стала ссора.