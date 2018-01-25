Челябинский губернатор обратился к Шойгу из-за уральской авиабазы, где гибнут солдаты

17:36 25 января 2018 0

Сергею Шойгу сообщили о суицидах солдат в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу. Глава Южного Урала просит обратить внимание на военную часть № 88503 в Перми, передает корреспондент «URA.RU». Там за последние четыре года погибли три солдата, призванные на военную службу из Челябинской области.

Борис Дубровский напомнил Сергею Шойгу, что за последние пят лет в рядах Вооруженных сил погибли 17 южноуральцев. Несколько трагедий не связано с исполнением воинского долга.

В 2013 году на территории части свел счеты с жизнью призывник из Златоуста Игорь Филичев. В апреле 2017 года зарегистрирован еще один суицид, покончил с собой призванный из Карталов Максим Михайлов. 5 января 2017 года найден мертвым «срочник» из Магнитогорска Рустам Авазов.

«Эти трагедии воспринимаются близкими погибших как следствие морального давления и неуставных отношений», — пишет Борис Дубровский Сергею Шойгу. Губернатор Борис Дуюровский просит министра обороны дать поручение разобраться с воинской частью, где так часто происходят трагедии.