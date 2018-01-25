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Главные новости Пермского края
18:39  25 января 2018 1

Власти Перми прокомментировали запрет на посещение туалетов в школе

Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь, охрана, цербер, охранное предприятие, охранник
Мэрия Перми велела усилить меры безопасности в школах, но кое-где явно перестаралисьФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская школа, в которой ученикам запретили отпрашиваться в туалет во время уроков, перестаралась с мерами безопасности на фоне проверок после поножовщины. Об этом «URA.RU» пояснили в мэрии Перми.

На днях в пермской гимназии №8 появилось объявление с перечнем запретов для детей. В частности, школьники больше не могут отпрашиваться в туалет с уроков, им запрещено покидать школу до окончания всех занятий, во время перемен они должны сидеть в классах, оставаясь под наблюдением учителей.

В пресс-службе пермской мэрии корреспонденту «URA.RU» пояснили, что после поножовщины в школе №127 по образовательным учреждениям края был разослан приказ об усилении мер безопасности. Очевидно, в гимназии №8 отнеслись к нему очень серьезно. «Его выполнение не должно противоречить здравому смыслу и ущемлять права учащихся. Подобные указы противоречат действующему законодательству, в том числе нормам СанПин. С руководителями школ проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных распоряжений», — говорят в департаменте образования Перми.

Полина Домовитова
© Служба новостей «URA.RU»
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