19:05 25 января 2018 5

Поддержка молодежи становится одной из стратегических задач Владимира Путина, утверждают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин в четверг, 25 января, выступил на Всероссийском образовательном форуме студклубов «Вместе вперед!», который проходит в Казани. Глава государства поздравил студентов с Татьяниным днем, отметив, что именно благодаря молодежи Россия «всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее».

В ходе своего выступления Путин отметил, что у нынешнего молодого поколения, которое выросло в новое время, есть «большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы». «Вы сейчас можете свободно, не думая ни о чем, создавать новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии», — сказал президент.

Владимир Путин регулярно встречается с молодежью kremlin.ru

Он пожелал молодым людям всегда оставаться «такими устремленными вперед, дерзкими, смелыми, чтобы вы воспользовались всеми преимуществами нашей огромной страны».

Неформальные студенческие клубы из 38 регионов страны 24—25 января впервые собрались на Всероссийский образовательный форум «Вместе вперед!» в Казани. Участники форума встретились с ведущими федеральными экспертами-наставниками и представителями профессиональных сообществ, а также обсудили планы развития студклубов в России.

Образовательная программа форума получила название «Россия — страна возможностей» — также называется и реализуемая по инициативе Владимира Путина целая линейка проектов, направленных на создание условий для самореализации россиян, в том числе молодежи. В формате «Диалог на равных» участники форума пообщались с общепризнанными экспертами в сферах спорта, творчества, науки, медиа и IT-технологий.

Форум «Вместе вперед» — один из множества проектов, который направлен на самореализацию молодежи. Большинство этих проектов объединено платформой «Россия — страна возможностей».

По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, работа с молодежью — важнейшая для главы государства тема. Она имеет особое значение для дальнейшего развития страны.

«Практически любой может заметить, сколько внимания сегодня уделяется молодежи — школьникам, студентам, молодым профессионалам и управленцам. Это и есть пресловутая работа с образом будущего, с теми людьми, которые в дальнейшем будут развивать Россию. Можно сказать, что Владимир Путин видит в этом свою миссию»

, — пояснила «URA.RU» Федорова.

Она также отметила, что поддержка различных молодежных инициатив и масштабных проектов — доказательство того, что социальные лифты в стране работают: «Очевидно, что президент в числе одной из своих задач видит сглаживание социального неравенства и создание для молодежи доступных и справедливых условий для самореализации».

По словам политолога Дмитрия Гусева, в своей программной речи на съезде «Единой России» Владимир Путин указал на необходимость сделать позитивные изменения в стране необратимыми. «Курс на развитие возможен только за счет привлечения новых людей, привлечения молодежи, которая обладает новыми взглядами и подходами. В эту логику вполне укладывается кадровое обновление, происходящее во власти, а также реализация таких масштабных проектов как «Россия — страна возможностей» и «Лидеры России», — сказал он «URA.RU».

Сделать необратимыми позитивные изменения в стране глава государства намерен при поддержке молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Многие посчитали неслучайным визит президента в преддверии выборов в национальные республики — накануне поездки в Казань Путин побывал в Уфе. Так, политолог Аббас Галлямов в беседе с «URA.RU» указал на то, что обе республики — ключевые регионы с электоральной точки зрения.

«Они многочисленны, лояльны, и на них можно положиться в самой сложной ситуации. Например, во время тяжелейших думских выборов 2011 года на двоих Татарстан и Башкирия дали 10 процентов от общего числа голосов, полученных „Единой Россией“ по всей стране. При среднероссийском результате ниже 50 процентов, Башкирия, например, дала тогда более 70. Именно с таких регионов и надо начинать избирательную кампанию. Избиратели там должны чувствовать свою значимость, и тогда они ответят взаимностью», — заключил Галлямов.

Впрочем, по мнению политолога Алексея Мартынова, визит Владимира Путина в Башкирию и Татарстан состоялся в рамках его текущей рабочей деятельности. «Он не уходит в отпуск, чтобы заниматься выборами, он продолжает активно работать в качестве главы государства. Я бы не стал говорить, что поездка в Уфу и Казань — что-то из ряда вон выходящее. С электоральной точки зрения, для президента важны все регионы без исключения», — пояснил он «URA.RU».

Мартынов также отметил, что в Башкирии и Татарстане превалирует мусульманское население: «Думаю, что в ходе этих визитов Путин напоминает всем о самой важной формуле: у каждого региона есть свои проблемы, свои особенности, однако все вместе мы — Россия».