Миллиардер Шамалов стал завидным холостяком

Самый молодой российский миллиардер остался без пары
Самый молодой российский миллиардер, член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов, расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.
О новом статусе миллиардера сообщает РБК, уточняя, что информацию подтвердили четыре независимых источника, но все на условиях анонимности. Ранее официальные источники не подтверждали и информацию о свадьбе пары.
Кирилл Шамалов — сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. В 2016 году он был признан Forbes самым молодым миллиардером в стране, его состояние оценивалось в 1,2 миллиарда долларов.