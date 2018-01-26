Из больницы выписаны все дети, которые пострадали во время резни в пермской школе №127. Учительница, защищавшая малышей от нападения, все еще в медучреждении, но чувствует себя намного лучше.
В пятницу, 26 января, из краевой детской клинической больницы отпустили домой еще двух школьников, находившихся на лечении в круглосуточном стационаре. Таким образом, из пермских медучреждений выписали всех школьников, пострадавших во время страшной резни. Один ребенок все еще проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
Также в горбольнице №4 находится учительница Наталья Шагулина, которая защищала детей от подростков с ножами. Состояние ее здоровья стабильное, наблюдаются значительные улучшения, сообщили «URA.RU» в медучреждении.
Напомним, 15 января, двое подростков 15 и 16 лет зашли в школу 127, поднялись на третий этаж и ворвались в кабинет, где шел урок у 4 Б класса. Они начали наносить детям и учительнице удары ножом. Сейчас нападавшие выписаны из больницы и отправлены в СИЗО.