Южноуральцы едут к Бастрыкину, чтобы защитить своего главу

19:09 26 января 2018 5

Карталинцы записались на прием к Александру Бастрыкину Фото: Wikimedia

Инициативная группа жителей Карталинского района Челябинской области записалась на личный прием к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину. Карталинцы будут просить разобраться в уголовном деле районного главы Сергея Шулаева.

Как сообщили «URA.RU» представители инициативной группы, за поездку к Бастрыкину проголосовали 24 из 25 депутатов районного собрания. В группу вошли депутаты и представители общественной палаты района. Встреча с Бастрыкиным состоится в середине февраля, карталинцы специально поедут в Москву, чтобы заступиться за главу района.

Сергею Шулаеву было предъявлено обвинение по п.«в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Решением Центрального районного суда 29 ноября Шулаев отстранен от работы. Поводом для уголовного дела стала покупка некачественного, как потом установила экспертиза, жилья для детей-сирот. По версии следствия, глава района знал, что жилье не соответствует требованиям. Между тем, как утверждают в районе, на тот момент качество квартир не вызывало сомнений. Обвинение строится на основании показаний только одного свидетеля, продавца жилья, заявившего, что глава района был в курсе качества покупки.

В районе считают, что главу района пытаются удалить от власти его противники. Одной из причин стал конфликт вокруг месторождения «Каменная поляна». Кроме того, в числе противников называют и бывшего главу Карталов Михаила Усольцева, два раза подряд получившего «неуд» за свою работу. Именно Усольцев писал жалобы в прокуратуру на Шулаева.

Ранее жители района собирали подписи под обращениями в поддержку Сергея Шулаева. Глава Карталинского района считается сильным руководителем, хотя и конфликтным. Но при этом он действительно пользуется поддержкой населения и депутатского корпуса.

«Расследование уголовного дела проводится в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Контроль над расследованием осуществляется как сотрудниками аппарата следственного управления, так и сотрудниками прокуратуры», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по региону после сбора подписей за Шулаева.