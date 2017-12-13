Южноуральцы вступились за мэра, попавшего под «уголовку»

19:52 13 декабря 2017 0

У Сергея Шулаева непростой характер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Карталинского района пишут письма властям и собирают подписи под коллективными обращениями к президенту РФ Владимиру Путину. Карталинцы выступают в защиту главы района Сергея Шулаева, ставшего фигурантом уголовного дела по факту превышения полномочий за дома для детей-сирот.

В распоряжении «URA.RU» имеется сканы двух обращений к президенту Владимиру Путину. Первое подготовили местные депутаты, главы поселений, члены районной общественной палаты и представители религиозных объединений. Авторы обращения пишут, что при Сергее Шулаеве район стал развиваться, многое сделано в сфере благоустройства. Стали ремонтировать школы, а зимой расчищать дороги от снега, чего не было до Шулаева. Что касается уголовного дела, по которому главе было предъявлено обвинение по п.«в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), то, по мнению общественности, здесь также много вопросов. Квартиры, купленные для детей-сирот, соответствовали, как пишется в обращении, конкурсной документации. А само уголовное дело — месть недоброжелателей.

Под вторым обращением к Владимиру Путину, от жителей района, уже собрано 5 тысяч подписей. «Собирают подписи общественники в магазинах, библиотеках», — рассказали «URA.RU» в Карталах.

В этом обращении президента просят разобраться с уголовным делом главы. Жители пишут, что в 2012 году Шулаев выиграл прямые выборы как самовыдвиженец. И кредит доверия населения оправдал. Карталинцев также устроило, что в марте 2017 года Шулаев на выборах по конкурсу сохранил свой пост. Жители указывают, что во время наводнения в Карталинском районе в 2013 году глава проявлял самое активное участие в ликвидации последствий стихии. «Мы считаем, что он настоящий руководитель, человек слова. И таких людей среди руководителей немного. Просим Вас разобраться в сложившейся ситуации и взять под контроль следствие по делу нашего главы района», — говорится в обращении.

По информации «URA.RU», во все инстанции направлено уже более 50 писем.

«Шулаев действительно сильный руководитель, — говорит „URA.RU“ источник, знакомый с ситуацией. — У него, конечно, непростой характер, даже конфликтный. Одна война с мэром Карталов чего стоит! Но в районе при Шулаеве порядок. Что касается жилья для детей-сирот, то квартиры действительно плохого качества. Ревизоры это подтвердили. Но акты приемки подписывал не глава. А уголовное дело строится только на показаниях свидетелей, которые говорят, что Шулаев знал о качестве жилья. В документах этого нет. Конечно, претензии за отсутствие контроля никто не отменял. За детей-сирот спрашивают строго. Шулаеву надо было сразу исправлять ситуацию, заставить застройщика устранить недоделки. Его же по суду отстранили от работы. В целом он толковый глава, и кредит доверия у него среди населения высок».

По словам источника, проблемы у Сергея Шулаева возникли из-за конфликта вокруг мраморного месторождения в районе. Война разработчиков карьера длилась 12 лет и прекратилась только весной этого года, после вмешательства областных властей. Шулаеву не простили того, что он не принял одну из сторон. Недовольные и стали добиваться уголовного преследования Шулаева за детей-сирот. Свою роль сыграл и бывший глава Карталов Михаил Усольцев, писавший в прокуратуру жалобы на районного главу.

«Расследование уголовного дела проводиться в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Контроль над расследованием осуществляется как сотрудниками аппарата следственного управления, так и сотрудниками прокуратуры», — ответили «URA.RU» на претензии карталинцев к следствию в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Ранее с письмом к Владимиру Путину в защиту сына обратилась мать Сергея Шулаева.