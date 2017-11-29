18:09 29 ноября 2017 0

Шулаева обвиняют в превышении должностных полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главе Карталинского района Сергею Шулаеву предъявлено обвинение по п.«в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщили «URA.RU» в СК РФ по Челябинской области, решением Центрального районного суда 29 ноября, в среду, Шулаев отстранен от работы.

Поводом для «уголовки» стали махинации с покупкой жилья для детей-сирот. По версии следствия, в 2014 году Сергей Шулаев приобрел за средства областного бюджета, на сумму в 10 млн рублей, два многоквартирных дома. Ордера на квартиры были отданы детям-сиротам.

Как выяснилось позже, дома не соответствуют требованиям. Жильцы платят за центральную канализацию, хотя есть только выгребная яма, в которую стекают нечистоты. В самих домах очень холодно. В подъездах даже можно сквозь щели в стенах разглядеть улицу. Кроме того, нарушены все противопожарные нормативы, а от одного из домов просто отрезали газовую трубу.

Ревизоры ГКУ выезжали в Карталинский район по поручению губернатора Бориса Дубровского. Итоги ревизии были переданы, по требованию Дубровского, в прокуратуру еще в декабре 2016 года.

В конце мая 2017 года в администрации района прошли обыски. В июле 2017 года уголовное дело было возбуждено в отношении замглавы Карталинского района Светланы Бровкиной. Теперь следователи занялись главой района. По версии следствия, Шулаев знал, что дома некачественные, но все-таки принял их. Оперативное сопровождение осуществляет УФСБ по региону.

Ранее уголовное дело в схожей ситуации было возбуждено в Кунашакском районе — там сироту поселили в собранную из шпал коробку без воды, дверей и канализации. Аналогичные случаи имели место в Верхнеуральском, Кунашакском, Чесменском и Сосновском районах. Там силовики проводят проверки.