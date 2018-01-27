15:23 27 января 2018 0

Малашенко (справа) раздражает концепция «кандидат против всех» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начальник штаба Ксении Собчак предсказал своей подопечной «маленький процент» на президентских выборах. По мнению Игоря Малашенко, участие телеведущей в кампании должно заложить базу ее дальнейшей политической карьеры, как это случилось с американским актером Рональдом Рейганом. Человек, которого никто не воспринимал всерьез, в итоге стал президентом США и провозгласил программу развития космических вооружений, ставшую преддверием крушения Советского Союза.

«Более важным результатом, чем процент, который она получит, будет образ, который она себе создаст в ходе этой кампании. Задача — создать достаточно внятный политический образ и заложить фундамент ее дальнейшей политической карьере», — цитирует «Коммерсант» Малашенко. Пока, если использовать аналогию с Рейганом, команде Ксении Собчак приходится преодолевать ее имидж «девочки из шоу-бизнеса». Тем не менее, по словам Малашенко, запущенный до его прихода в штаб слоган «кандидат против всех» делает его «несчастным».

Сама светская львица продолжает делать неоднозначные ходы. Так, она намерена подискутировать о «поставторитарном будущем России» в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, а затем побывать на Национальном молитвенном завтраке с американским лидером Дональдом Трампом, напоминает Nation news. Сход с предвыборной дистанции коллеги Собчак по телеэфиру — журналистки Екатерины Гордон, — эксперты уже оценили как завершение «карнавального этапа» выборов, напоминает RT.